Война в Украине, день 20-й: на фронтах без перемен, комендантский час в Киеве

27 минут назад

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Автор фото, Chris McGrath/Getty Images

Как утверждают в генштабе Вооруженных сил Украины, к началу 20-го дня войны позиции воюющих сторон существенно не изменились. В минобороны США также считают, что продвижение российской армии застопорилось, и ей пока не удается добиться полного господства в воздухе или полностью взять под контроль хотя бы один из крупных городов страны, однако массированные обстрелы и бомбардировки украинских городов продолжаются.

Так в результате серии авиаударов по Киеву в городе произошло несколько мощных взрывов, пострадали жилые дома и станция метро, сообщается по крайней мере о двух погибших и десятках раненых. При этом власти говорят, что защитники города продолжают удерживать позиции вокруг столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в городе комендантский час, который продлится до 7 утра 17 марта.

"Прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, в укрытии", - предупредил Кличко.

С начала войны в Украине погибли 97 детей и более ста получили ранения, утверждает офис генпрокурора страны.

"Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибает как минимум 5 детей", - говорится в официальном заявлении прокуратуры.

В Мариуполь доставят воду и еду, Харьков вновь обстрелян

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Десятки тысяч мирных жителей остаются в осажденном Мариуполе

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что во вторник будут работать девять гуманитарных коридоров.

Эвакуация будет проходить из городов и сел Донецкой, Киевской, Сумской и Харьковской областей.

Из Бердянска Запорожской области в Мариуполь должны доставить питьевую воду, лекарства и продукты. Осада Мариуполя продолжается уже больше двух недель: в городе нет электричества, не работает связь, людям не хватает еды и воды.

Верещук заявила, что на обратном пути гуманитарная колонна сможет забрать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Корреспонденты Би-би-си побывали на линии фронта с украинскими военными

В Харькове, как сообщает телеканал "Суспiльне" со ссылкой на спасательную службу, за ночь снарядами были разрушены и подожжены несколько домов и магазинов, а за последние сутки из-под завалов извлекли тела семи погибших.

Эвакуация из Сумской области возобновится

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий объявил утром о согласовании "зеленых коридоров" с российской армией и возобновлении эвакуации мирных граждан из районов боев.

По словам Живицкого, эвакуироваться с девяти утра до девяти вечера во вторник смогут жители Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца и Лебедина.

По данным ООН, уже более трех миллионов беженцев покинуло Украину с начала войны.

Украинский генштаб о российских потерях

Украинская армия сообщила, что с начала войны российские войска потеряли 13,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, более 400 танков, 81 самолет и 95 вертолетов, однако сами военные признают, что это ориенитровочные цифры, и проверить их в настоящий момент не представляется возможным.

Сама Россия о своих потерях сообщала лишь один раз: через неделю после начала войны там признали гибель около 500 военнослужащих.

Четвертый раунд переговоров: "вопрос о смене власти даже не поднимался"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной в видеоформате.

Ранее сегодня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что на переговорах с Россией "все может быть решено в кратчайшие сроки".

Песков отказался давать прогнозы: "Ждем результатов, о которых можно будет информировать общественность".

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает возлагать на эти переговоры определенные надежды. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, переговоры "направлены на обеспечение ее нейтрального статуса", а посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул, что Россия больше не ставит вопрос о смене власти в Украине.

"Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять свое будущее. Этот вопрос даже не поднимался на переговорах двух делегаций", - заявил Мешков.

Между тем, всего три недели назад российский лидер Владимир Путин открыто призвал украинских военных совершить переворот и свергнуть власть в Украине.

Зеленский неоднократно предлагал Путину переговоры, однако российский президент неизменно отказывается от диалога.

Три европейских премьера едут в Киев

Автор фото, EPA Подпись к фото, Матеуш Моравецкий - один из европейских премьеров, отправившихся в Киев, чтобы поддержать Зеленского

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправились навестить Зеленского в украинской столице, несмотря на обстрелы и российские войска всего в нескольких километрах от Киева.

Чешский премьер Петр Фиала написал, что его польский коллега Матеуш Моравецкий и словенский премьер Янез Янша едут поддержать народ Украины, противостоящий российской агрессии.

"Цель нашего визита - подтвердить безусловную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Европейского союза, а также представить широкий набор помощи Украине и украинцам", - написал Фиала.

Радикальная налоговая реформа

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении объявил, кроме прочего, о радикальной налоговой реформе и отмене проверок для всех фирм.

Правительство Зеленского отменяет НДС и налог на прибыль и вместо этого вводит единую ставку налога с оборота - 2% - и упрощенную отчетность, а для малого бизнеса - добровольную уплату налога.

"То есть, можете - платите, не можете - нет вопросов", - сказал Зеленский.

Минфин Украины: ущерб от войны составляет 500 млрд долларов

Тепм временем министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ущерб от войны в 500 млрд долларов.