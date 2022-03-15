Кто такая Марина Овсянникова – женщина с антивоенным плакатом в студии программы "Время"

18 минут назад

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Автор фото, EPA

14 марта 2022 года сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова ворвалась в кадр в прямом эфире программы "Время" с антивоенным плакатом. Ее забрали в полицию, и до вечера вторника о ее дальнейшей судьбе ничего не было известно. Би-би-си рассказывает, что известно об Овсянниковой и ее работе на телевидении.

Во вторник Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Возможно, ей грозит и уголовное преследование. Утром ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Следственный комитет России начал доследственную проверку.

После суда Овсянникова рассказала, что все это время к ней не пускали адвокатов и не давали связаться с близкими.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку! Действительно, очень тяжелые были дни: я провела буквально двое суток без сна, больше 14 часов длился допрос, мне не давали связаться с моими родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи", - сказала она.

"Здесь вам врут"

14 марта 2022 года ведущая Первого канала Екатерина Андреева, одна из самых значимых фигур на государственном телевидении России, вела вечерний выпуск новостей в прямом эфире. Когда она рассказывала о планах премьер-министра Михаила Мишустина по смягчению воздействия санкций, за ее спиной в студии появилась светловолосая девушка с плакатом, на котором было написано "NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)".

Она кричала: "Нет войне! Остановите войну!" - и старалась встать так, чтобы ее было видно в кадре. Через несколько секунд картинка сменилась записанным сюжетом.

Марину Овсянникову, штатного редактора Первого канала, задержали сразу же.

Ведущая Екатерина Андреева невозмутимо продолжила выпуск новостей. Позднее в своем блоге - в заблокированном в России "Инстаграме" - она расскажет, что сохранить спокойствие "в нештатной ситуации" ей помогло увлечение йогой.

Журналистка с Кубани

Перед тем, как Овсянникова вышла в эфир с антивоенным плакатом, она записала видеообращение - оно появилось в соцсетях вскоре после ее поступка.

"Мой отец - украинец, а моя мать русская - и они никогда не были врагами", - говорит она. То, что происходит сейчас на Украине, она называет в ролике "преступлением", а Россию - "страной-агрессором".

Она говорит, что последние годы работала на Первом канале и "занималась кремлевской пропагандой". "И мне сейчас очень стыдно! - говорит Овсянникова. - Стыдно, за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора! Стыдно, за то, что позволяла зомбировать русских людей!"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Девушка с антивоенным плакатом в эфире "Первого" рассказала о причинах своего поступка

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Девичья фамилия Овсянниковой - Ткачук. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, написала: "Теперь самое веселое. Если Овсянникова действительно, как пишут, Марина Ткачук, то я ее прекрасно помню. Однокурсницей моей, как опять же пишут, она не была, но она была почти всесильной любимицей почти всесильного директора ГТРК "Кубань" Рунова, и именно из-за нее он яростно сопротивлялся моему назначению собкором ВГТРК по Краснодарскому краю, т.к. прочил на это место ее".

На Кубани Марину Овсянникову хорошо помнят, хотя по словам ее тогдашних коллег, уехав в Москву в 2002 году, связи она ни с кем особенно не поддерживала.

Одна из ее коллег по работе на ГТРК "Кубань" сказала Би-би-си на условиях анонимности: "После двухтысячных я с Мариной не общалась, но когда мы работали вместе - никаких идейных предпочтений в любую сторону я за ней не замечала. Только много амбициозности, потому в Москве она и оказалась".

Упомянутый Маргаритой Симоньян Владимир Рунов сказал кубанскому изданию 93.ru, что Овсянникова "работала обычным корреспондентом, довольно хваткая". На вопрос, покровительствовал ли он ей, Рунов сказал "кому я только не покровительствовал, в том числе и ей".

Дошла до точки

Работа редактора новостей предполагает постоянную подготовку материалов, на основе которых потом делаются сюжеты, редактуру сценариев, подводок и прочего для ежедневной новостной работы, рассказал Би-би-си бывший редактор Первого канала, знакомый с технологией производства. Он попросил об анонимности.

"Говорить, что ты делаешь механическую работу и не вникаешь в смысл того, что потом будет говориться с экрана, нельзя, конечно, - говорит он. - Я ее лично не знаю, но когда я сам был на Первом, никакой идейной общности там, конечно, не было. Конечно, многие рефлексируют, что они делают - и кому-то это нравится, а кому-то совсем нет. Из тех, кому не нравится - у всех свои границы приемлемого на тему "что я вообще делаю на работе". Видимо, она дошла до точки".

В пресс-службе Первого канала случившееся прокомментировали лаконично: "Была начата служебная проверка по данному эпизоду".

В социальных сетях тем временем появилось множество постов в поддержку журналистки. Некоторые считают ее поступок героизмом. В трендах Twitter имя Марины Овсянниковой какое-то время занимало первое месте.

Во вторник также стало известно об увольнении с российских телеканалов нескольких известных журналистов. В частности, уволились корреспондент Первого канала в Париже Жанна Агалакова и корреспондент НТВ в Брюсселе Вадим Глускер, а также ведущая НТВ Лилия Гильдеева.

"Сразу до свидания"

С тем, что с Мариной Овсянниковой случится по итогам ее акции, долгое время не было ясности. Лишь почти сутки спустя стало известно, что суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Сначала адвокаты пытались ее хотя бы найти - звонили и ходили в разные отделения полиции и изоляторы временного содержания.

Ничего узнать о судьбе Овсянниковой не получалось даже с помощью ее мужа, режиссера RT Игоря Овсянникова (Маргарита Симоньян говорит, что они "давно в разводе"). Мария Баронова, активистка и бывший сотрудник RT пересказала Би-би-си ночной диалог с ним:

- Здравствуйте, Игорь?

- Да.

- Меня зовут Мария Баронова, мы сейчас с адвокатами пытаемся найти вашу жену, нам нужна ваша помощь.

- А, нет, это сразу до свидания!

Адвокаты, пытавшиеся найти ночью Овсянникову, подтвердили, что Игорь Овсянников категорически отказался участвовать в ее поисках. Русская служба Би-би-си попыталась связаться с Овсянниковым, он ответил и подтвердил, что это он - но после обозначения темы разговора нецензурно выругался и бросил трубку.

Адвокат Анастасия Костанова, которая также с вечера разыскивала Овсянникову, посетила в 15 часов дня главное следственное управление Следственного комитета. "Мне сказали, что материал на Овсянникову поступил, но еще не зарегистрирован, где находится Овсянникова им не известно", - рассказала Би-би-си адвокат.

Чуть позже стало известно, что Овсянникову доставили в Останкинский райсуд, а защищает ее в суде адвокат Антон Гашинский. Гашинский защищал участников протестов в Беларуси, и в июле 2021 года был лишен адвокатской лицензии, после чего получил лицензию адвоката в России. Он известен тем, что защищал в Минске преследуемых за участие в протестах россиян Софью Сапегу и Егора Дудникова, а также представлял в судах интересы журналистов, освещавших протесты в Беларуси.

Автор фото, Alamy

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