"Защитить достоинство и детей": истории пяти украинских женщин, отправившихся на передовую

Харриет Оррелл

Би-би-си

48 минут назад

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Автор фото, Yaryna Arieva Подпись к фото, "Все, что мне дорого, находится здесь, поэтому я не могу оставить Киев и, если надо, буду сражаться", - говорит Ярина Ариева

Война в Украине разделила миллионы семей. Женщины и дети отправляются в эвакуацию, спасаясь из-под огня, мужчины остаются защищать свои города от российской агрессии. Но все больше женщин решают оставаться, несмотря на смертельный риск.

"У нашего сопротивления женское лицо", - написала в "Инстаграме" первая леди Украины Елена Зеленская. Она тоже осталась в Киеве вместе с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским.

На своей странице Елена делится яркими фотографиями, отражающими женский вклад в этой войне. И не только она. Социальные сети полны фотографий молодых женщин в форме и с оружием, готовых к битве за Украину.

Мы собрали истории пяти женщин на передовой.

Кира Рудик: "Мне страшно, но я в ярости"

Автор фото, Kira Rudik Подпись к фото, Кира Рудик - депутат Верховной рады Украины

"До начала этой войны я не держала в руках оружие. Не было необходимости, - рассказывает депутат украинской Рады Кира Рудик. - Но когда началось вторжение и появилась возможность его получить, я была в таком шоке, что решилась на это. Оно было тяжелым и пахло металлом и маслом".

Рудик собрала в Киеве отряд сопротивления, они готовятся защищать украинскую столицу.

По ее словам, она держит свое местонахождение в секрете, потому что спецслужбы Украины предупредили ее, что она находится в "расстрельном списке" российских властей.

Но несмотря на это она продолжает возглавлять фракцию "Голос" в Раде, при этом патрулируя улицы одного из районов Киева вместе со своим отрядом.

Ее фотография с автоматом в руках быстро разлетелась по интернету, и, как ей кажется, это сподвигло многих других женщин взять в руки оружие.

"Я получила много сообщений от женщин, в которых они рассказыывают, что тоже сражаются, - говорит Кира в беседе с корреспондентом Би-би-си. - Мы все отдаем себе отчет, какой будет эта война, у нас нет иллюзий, но мы должны защитить наше достоинство, нашу жизнь, наших детей".

"Мне страшно, но я в ярости, и это самое лучшее состояние для того, чтобы защищать свою страну".

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По данным Всемирного банка, из 44-миллионного населения Украины женщины составляют 23 миллиона. В стране один из самых высоких в мире показателей женщин, служащих в вооруженных силах.

По данным ВСУ, с 2014 года процент женского личного состава в рядах армии вырос вдвое и достиг 15,6%.

В настоящий момент эти цифры, скорее всего, еще выше с учетом женщин-добровольцев. В декабре прошлого года правительство Украины призвало женское население страны в возрасте 18-60 лет в хорошей физической форме зарегистрироваться для возможного несения службы в случае экстренной ситуации.

Решение женщин остаться на передовой связано с большим риском для жизни.

Мирные жители, остающиеся в зонах активных боевых действий, скрываются от обстрелов и бомбежек в подвалах и метро.

Обстрелам подвергаются и гражданские объекты - дома, школы, больницы - многие здания сравнены с землей. Огонь ведется и по гуманитарным коридорам.

В такой реальности живут люди, не сумевшие или не захотевшие эвакуироваться в более безопасные места.

Маргарита Риваченко: "Мне некуда бежать"

Автор фото, Marharyta Rivachenko Подпись к фото, Это букет Маргарите Риваченко преподнесли 8 марта ее сослуживцы по батальону

Не только женщины-политики, но и самые обычные девушки добровольно идут воевать.

За несколько дней до российского вторжения в Украину Маргарита Риваченко отмечала свое 25-летие в Будапеште с друзьями.

Сейчас она уже научилась спать в убежище даже во время сирен воздушной тревоги и обстрелов.

"Когда началась война, моя семья находилась в Харькове, а я одна в Киеве. Мне некуда было бежать", - рассказывает Маргарита Би-би-си.

"Я не хотела эвакуироваться. Мне хотелось что-то предпринять, и я решила вступить в отряд территориальной обороны".

Маргарита прошла экспресс-курс по оказанию первой помощи и теперь служит медсестрой.

"Мне очень страшно, - говорит она. - Я люблю жизнь и хочу жить, но моя жизнь зависит от исхода этой войны, поэтому я должна помочь приблизить ее конец".

Юстина Дусан: "Мой приоритет - выжить"

Автор фото, Yustyna Dusan Подпись к фото, До войны Юстина вела активную борьбу за права животных

Вступить в отряды территориальной обороны могут не все желающие. Во-первых, очередь из добровольцев уже очень длинная, а во-вторых, не у каждого есть достаточная подготовка, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Специалист IT-компании по набору персонала Юстина Дусан делает, все, что только в ее силах, чтобы помочь своей стране.

"Сейчас я в резерве и готова воевать, - говорит она. - Меня эвакуировали во Львов, потому что без оружия и без машины от меня было мало толку в Киеве".

"В настоящий момент я выполняю волонтерскую работу по организации военных и гуманитарных грузов на передовую".

До войны Юстина была активисткой движения по защите прав животных. Но в данный момент, признается девушка, у нее нет эмоционального ресурса, чтобы заботиться о животных.

"Это катастрофа, столько животных покинуты в городах и обречены на смерть. Но сейчас мой приоритет - выжить и помочь нашим вооруженным силам, которые будут биться до конца".

"Наши дети погибают, они [Россия] хотят убить каждого украинца, и мы чувствуем себя очень одиного в этой ситуации. Я просто хочу, чтобы меня не убили".

Алена Билецка: "Я хочу, чтобы моя дочь родилась в свободной Украине"

Автор фото, Ukraine Women's Guard Подпись к фото, Алена Билецка (на фото - еще до российского вторжения) с 2014 года занималась военной подготовкой гражданского населения

Киевский дом бывшего адвоката Алены Билецка стал по сути штаб-квартирой Женской гвардии Украины.

Она на седьмом месяце беременности, но решила остаться в Киеве вместе с мужем и двумя дочерьми 11 и 16 лет, чтобы помогать в защите города.

"Мы организуем женские отряды сопротивления по всей Украине, - с энтузиазмом говорит Алена, - Это было общее семейное решение - остаться и сражаться, потому что мы не хотим жить под оккупацией".

"Вопрос стоит между рабством и свободой, и женщины по всей стране чувствуют так же. Поэтому мы останемся в Киеве, пока это будет возможно".

Алена и ее супруг Александр координируют физически и психологически сложную работу по подготовке гражданских лиц к участию в войне.

Они обучают изготовлению "коктейлей Молотова", обращению с оружием и публикуют информацию на 33 языках на своем сайте.

В работу организации семьи Билецких также входит уничтожение ультрафиолетовой маркировки, которую, по их мнению, российская армия использует для наводки по целям и обозначения мест для высадки десанта.

Одну из таких пометок они обнаружии в собственном саду.

"В первые несколько дней страх и тревога захлестывали, - говорит Алена, - но сейчас страха нет, только желание победить врага".

"Я не хотела убегать и не планирую это делать. Не знаю, выживем ли мы, но я хочу жить дальше и родить свою третью дочь в свободной, независимой Украине".

Ярина Ариева: "За себя я не боюсь"

Автор фото, Mikhail Palinchak Подпись к фото, Ярина Ариева и Святослав Фурсин поженились в первый день войны

В то утро, когда Владимир Путин отдал приказ о вторжении на Украину, мысли Ярины Ариевой были заняты лишь одним - она решила выйти замуж.

До этого они с будущим мужем Святославом Фурсиным жили врозь, но решили, что во время войны они должны быть вместе.

Молодожены вступили в силы территориальной обороны, чтобы вместе помочь защищать Киев.

"Я сделаю все, что в моих силах, для защиты моей страны и моего города, - говорит Ярина. - десь мои родители, моя собственность, даже моя кошка. Здесь все, что я люблю, поэтому я не могу покинуть Киев, и если нужно - буду сражаться за него".

Ариева - депутат Киевского горсовета, ей выдали оружие и бронежилет. Вместе с мужем они переехали на базу сил территориальной обороны, однако у нее еще нет достаточно опыта, чтобы участвовать в боевых операциях.

Поэтому она целыми днями находится на базе, работает, молится и курит в ожидании новостей от мужа, который сражается на передовой.

"До войны я много чего боялась, боялась собак, темноты, - рассказывает Ярина, которой всего 21 год. - Но сейчас я боюсь только одного - потерять мужа, а за себя мне не страшно".

Автор фото, Yaryna Arieva Подпись к фото, Святослав за первые две недели войны успел поучаствовать в двух боевых операциях, а Ярина служит добровольцем в отряде территориальной обороны

Опасная работа

К сожалению, добровльцы, в том числе и многие женщины, гибнут на передовой.

24 февраля, в первый день, когда российские танки вошли на территорию Украины, в Киеве была убита мать пятерых детей, 52-летний ветеран боевых действий в Украине Ирина Цвила.

Она добровольно вызвалась защищать свой город вместе с мужем Дмитрием, который погиб в тот же день.

Неделю спустя под Киевом была обстреляна машина, доставлявшая корм в приют для бездомных животных. Погибли три находившихся в ней человека, в том числе 26-летняя Анастасия Яланская.

Собаки три дня сидели без еды, и Анастасия отказалась эвакуироваться, чтобы позаботиться о них.

Еще одна молодая женщина-доброволец Валерия Мацецкая, как сообщает благотворительная организация USAID, в которой она работала, погибла, когда отправилась за лекарством для своей матери, и в ее машину выстрелил танк.