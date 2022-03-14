Раненая при обстреле роддома в Мариуполе беременная женщина умерла вместе с ребенком

45 минут назад

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Автор фото, AP

По сообщениям СМИ, беременная женщина, получившая ранение в результате обстрела Россией украинского роддома в Мариуполе, скончалась вместе с ребенком.

Украинские власти и западные СМИ 9 марта сообщали, что роддом был обстрелян, погибли трое мирных жителей, включая ребенка, а еще 17 человек получили ранения.

На одном из фото, сделанных на месте обстрела, видно, как беременная женщина лежит на носилках. Этот кадр опубликовали многие мировые СМИ.

Сотрудник агентства Ассошиэйтед пресс, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщил, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли. Гибель женщины подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, чью съемку последствия обстрела роддома публиковали СМИ.

После обстрела роддома, где она должна была родить, женщину перевезли в другую больницу. Ребенок родился путем кесарева сечения, но не подавал признаков жизни. Когда врачам стало ясно, что ребенок родился мертвым, они попытались реанимировать мать, но через 30 минут поняли, что бессильны ее спасти.

Хирург Тимур Марин сообщил Ассошиэйтед пресс, что у женщины был размозжен таз и оторвана нога по бедро.

Медики пытались спасти ей жизнь. Когда она поняла, что потеряла ребенка, женщина закричала: "Убейте меня прямо сейчас!"

Врачи рассказали, что у них не было времени узнать имя женщины, прежде чем ее муж и отец приехали забрать ее тело. Это означает, что она не оказалась в одной из братских могил, вырытых для жертв обстрелов, добавили они.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

После обстрела роддома в Мариуполе Twitter удалил два поста посольства России в Лондоне, в которых утверждалось, что атака была сфальсифицирована.

В твитах посольства содержались необоснованные заявления о том, что больница в то время не работала, а раненые женщины, изображенные на месте происшествия, были актерами.

Посольство также бросило тень на другую беременную женщину, сфотографированную убегающей из-под обломков больницы, которая родила на следующий день после бомбежки.

Изображение Марьяны Вышегирской с окровавленным лицом, спускающейся по засыпанным щебнем ступеням, широко разошлось в мировых СМИ.

В ответ на утверждения о том, что она на самом деле не была беременна, группа по дезинформации Би-би-си нашла доказательства, противоречащие этим утверждениям.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в роддоме в Мариуполе, обстрелянном российскими войсками, располагалась база батальона "Азов".

Мариуполь на прошлой неделе подвергался массированным обстрелам.

В Кремле нет четкой информации о том, что случилось 9 марта с роддомом в Мариуполе, говорил представитель Кремля Дмитрий Песков: "Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло. Наверняка, какую-то информацию военные предоставят".