"Как блокада Ленинграда". Как люди выживают в осажденных украинских городах

Диана Куришко

Би-би-си Украина

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Едим последнее, что есть": блокада Мариуполя, день 10-й

Украинские города и села, захваченные или осажденные российскими военными, просят о помощи. Кроме ужасов обстрелов, люди уже столкнулись с голодом и холодом. В некоторых населенных пунктах нет воды, отопления и света.

Гуманитарная катастрофа уже наступила в Мариуполе и в деревнях к северу и западу от Киева.

Украинская служба Би-би-си рассказыает, как выживают местные жители.

Мариуполь: снег вместо воды и приготовление пищи на кострах

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мариуполь находится под постоянным огнем

Анна Токмакчи выискивает свой дом на каждой фотографии и каждом видео, поступающем из Мариуполя. Ее мама находится в осажденном городе, и вот уже пять дней с ней нет связи.

Мариуполь обстреливали так интенсивно, что город превратился в сплошные руины.

Он находится в блокаде больше недели. Там нет света, воды, еды и ограничена связь с внешним миром.

Железнодорожные пути повреждены, покинуть город стало очень трудно. Было предпринято несколько попыток эвакуировать людей, но гуманитарные коридоры обстреливались.

Автор фото, Reuters

"Я увидела свой дом на одном из видео, и он пока стоит. Я надеюсь, что и мама моя жива. Представляю, как это страшно, когда над головой свистят снаряды", - написала Анна Токмакчи в "Фейсбуке".

Она состоит во всех мариупольских группах в соцсетях и просит людей на месте сходить по ее домашнему адресу. Она пока не получила никаких известий, но до нее сумела дозвониться подруга из Мариуполя.

"Связь была ужасной, все время прерывалась, я с трудом ее слышала. Они держатся, готовят на улицах на кострах и ищут воду", - говорит Анна.

Автор фото, Azov.org.ua

На кадрах из Мариуполя люди стоят в длинных очередях за водой и плотно сидят у костров во дворах. Еда готовится сразу на весь подъезд или дом.

В городе идет снег, и ему очень рады - снег можно топить.

Оксана из Мариуполя смогла дозвониться своей дочери Татьяне.

"Нас беспрерывно бомбят. У нас нет света и газа, и в первую очередь мы пытаемся помогать детям и старикам. Мы делимся всем - от воды до кукурузных хлопьев", - рассказывает женщина.

Она возмущена тем, что в городе никто не противостоит мародерам, и нет никакой организованной помощи. За день до ее звонка в городе обстреляли представительство Красного Креста.

По словам Оксаны, в городе жуткая гуманитарная катастрофа, люди боятся покидать убежища из-за постоянных обстрелов. Связи практически нет, и выбраться из города невозможно.

Автор фото, unian Подпись к фото, Недавно ракетному обстрелу подверглась мариупольская больница с перинатальным отделением

"Нам очень нужна помощь. Мы в ловушке. Мы четыре раза пытались уехать из города, и каждый раз все отменялось. Я молю о помощи", - говорит Оксана.

Жители Мариуполя сравнивают свою ситуацию с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны, продолжавшейся более двух лет.

Такое же сравнение сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен после обстрела мариупольского роддома.

Очередная попытка эвакуации должна была состояться 9 марта, но этого не произошло. Автобусы, которые должны были забрать людей, не пропустили в город.

"Русские снова не дали мирным жителям уехать из города и не впускают гуманитарные грузы. Это геноцид, происходящий в центре Европы в XXI веке", - сказал Павло Кириленко, глава Донецкой районной военной администрации.

В тот же день, 9 марта, обстрелам подверглись роддом и детская больница. Сначала сообщили о 17 раненых, позднее поступила информация о трех убитых, включая ребенка.

Точное число погибших под обстрелами в Мариуполе неизвестно. Речь идет о десятках, если не сотнях человек.

"Это зверство", - сказал президент Владимир Зеленский.

Дмитровка: десять дней в подвалах

Дмитровка - деревня, расположеная к западу от Киева на Житомирском шоссе. Этот район контролируется российской армией. При этом Дмитровка до сих пор не включена ни в один гуманитарный коридор.

Чтобы добраться оттуда до Ирпина, Бучи или Ворзеля, людям приходится идти много километров через поля под обстрелами, проходя по пути российские блокпосты.

Катя живет в Киеве. Несколько дней назад снаряд попал во двор ее дома в Дмитровке, который ее семья с любовью строила много лет.

Автор фото, ARIS MESSINIS Подпись к фото, Не все могут идти много километров подряд

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"Разрушены забор, гараж, выбиты окна и двери, частично обвалилась крыша - все посыпалось от российского удара. Моя мама продолжает жить в этом доме. У нее нет света, нормальной коммуникации, воды. Она не может приготовить себе еду", - написала Катя в "Фейсбуке".

Российские танки заезжают в деревню, солдаты обчищают дома.

Тех, кто осмеливется преградить им путь, убивают, рассказывает она. Семья Кати и их соседи прячутся в подвале уже 10 дней.

Все это время они находятся без света и отопления. Воды тоже нет, потому что насос электрический. Есть печь, но они боятся ей пользоваться, чтобы дымом не привлекать к себе внимания. Запасы еды заканчиваются.

Другие соседи уехали из деревни, когда у них закончилось продовольствие, и с тех пор с ними нет связи. Никто не знает, где они.

Мама Кати звонит ей изредка, чтобы сказать, что еще жива. До деревни все время доносятся звуки стрельбы, и люди живут в постоянном страхе.

Катя не знает, как им помочь, как вывезти оттуда свою семью.

"Я плачу, я беспомощна. Я не знаю, как помочь. Я очень люблю тебя, мама. Ты не сможешь прочитать эти слова, потому что у тебя нет связи, но ты и так знаешь, как сильно я тебя люблю", - написала Катя пост отчаяния в "Фейсбуке".

Автор фото, DIMITAR DILKOFF Подпись к фото, Некоторые деревни в пригородах Киева разрушены до основания

Под Киевом: дневник войны

Татьяна (имя изменено из соображений безопасности) живет в деревне под Киевом и ведет онлайн-дневник в "Фейсбуке".

9 марта она сделала такую запись:

"Сейчас мы все работаем по хозяйству: собираем дрова, носим воду из колодца, готовим еду. Электричества нет со второго дня войны. Наша деревня стала большой дружной семьей. Все делятся друг с другом абсолютно всем. Я уверена, такую страну не победить".

8 марта Татьяна написала, что очень радовалась снегу и солнцу. "Это лишние свет и вода, и ощущение защищенности".

Иногда ее посты очень короткие: "Жива. Немножко зарядила телефон".

Вот еще один: "Я научилась видеть в темноте, слух тоже обострился. Могу определять степень опасности по реву".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Миллионы человек уже покинули осажденные города, оставшиеся просят о помощи

Херсон: дефицит продовольствия

В некоторых районах оккупированного российской армией Херсона уже 10 дней нет газа, света и отопления. У некоторых нет ничего, в том числе еды.

Житель Херсона Андрей (имя изменено) до войны работал айтишником, сейчас работы нет, как и интернет-связи в целом. Большую часть дня он проводит в очередях за продуктами.

"Я стоял час, чтобы купить яблоки, потом еще два с половиной часа за картошкой, потом пошел за мороженой рыбой и простоял еще два часа. Я ушел из дома в 9 утра, вернулся в три", - говорит он.

В супермаркетах, по его словам, остались только фисташки, мороженое и листья нори (пресованные водоросли). Иногда можно купить молоко.

С соседней Чернобаевской птицефермы людям раздают кур. Деревня Чернобаевка сильно пострадала от обстрелов. На ферме не осталось кормов.

Автор фото, Public Kherson Подпись к фото, Деревня Чернобаевка на окраине Херсона после российского обстрела

"Сейчас мы съедим этих кур, а потом что?" - тревожится Андрей.

По его словам, российская армия специально мешает работе прицефермы, чтобы заставить население принять от них гуманитарную помощь.

Недавно в Херсон приехало несколько грузовиков с продуктами и другими товарами, но жители города отказываются их брать из рук российских солдат.

Автор фото, Telegram channel bridge Подпись к фото, Херсон находится на грани голода, но горожане не принимают помощь от российских войск

"Русские раздают еду, но до сих пор ее взяли только несколько бездомных. Люди ждут помощи с украинской стороны", - говорит Андрей.

Российские военные блокируют десятки украинских грузовиков с грузами для Херсона.

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Раньше, до российских обстрелов, это был торговый центр

Несмотря на сложную ситуацию в городе, Андрей решил не эвакуироваться. Он не хочет, чтобы мародеры разграбили его дом. Он также не хочет, чтобы Херсонская область превратилась в очередную "народную республику".

"Но никто не знает, сколько еще город с почти полумиллионным населением продержится без продовольствия", - говорит он.