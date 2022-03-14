Война в Украине, день 19-й: главное к утру понедельника

22 минуты назад

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Автор фото, ДСНС Подпись к фото, На северной окраине Киева, в Оболони, в результате удара по девятиэтажке разрушены и загорелись несколько квартир

За минувшую ночь российские войска вновь обстреляли Киев и несколько других населенных пунктов, стартовали новые переговоры российской и украинской делегаций, в понедельник также запланирована встреча высокопоставленных чиновников США и Китая. Ранее Белый дом предупредил Пекин, что не позволит компенсировать потери России от санкций и пригрозил серьезными последствиями. А в прессе появились сообщения, что Россия собирается обратиться к Китаю за военной помощью, хотя и непонятно, за какой.

Подробности - в нашем утреннем обзоре.

Новые ракетные удары по Киеву и другим городам

Утром появились сообщения об ударах в разных городах Украины: в результате одного из них была повреждена телевышка около города Ровно, в Житомирской области удар был нанесен по административному зданию в поселке Ставище.

Агентство УНИАН сообщает, что по предварительным данным, ранены четыре человека, но не сообщает, военные это или гражданские.

Над Киевом предположительно были сбиты две ракеты, их обломки упали на дома - один из них загорелся.

В результате обстрела города снаряды попали в многоэтажку и завод "Антонов", сообщают в местной администрации.

По предварительным данным, погибли 2 человека, 7 человек ранены.

Из жилого дома, рядом с которым разорвался снаряд, эвакуированы около 70 человек.

На заводе "Антонов" после обстрела начался пожар.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Поселок Ставище после удара

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Тем временем глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что эвакуации мирного населения в понедельник не будет.

"Ни один из маршрутов ("зеленых коридоров") на сегодня не согласован. Переговоры продолжаются", - написал Живицкий в телеграм-канале.

Новые переговоры России и Украины

Стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной, сообщил постоянный член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

Надежды на дипломатический диалог появились после того, как Подоляк написал, что неформальные (подготовительные) переговоры в выходные были конструктивными. Это самая оптимистичная оценка диалога, звучавшая за все дни войны.

"Я думаю, что мы добьемся определенных результатов буквально за считанные дни", - сказал в воскресенье Подоляк.

В течение вечера воскресенья поступали противоречивые сообщения о переговорах сторон.

Сначала другой советник Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что переговоры продолжались и в воскресенье.

Затем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в воскресенье переговоров не было, но они продолжатся по видеосвязи в понедельник.

Очной встречи в понедельник не будет - переговоры пройдут в видеоформате.

В понедельник также состоятся отдельные переговоры между США и Китаем, поскольку опасения по поводу возможности отправки Пекином помощи России растут.

США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае оказания военной помощи России

"Мы сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне и не позволим какому-либо государству компенсировать России потери от экономических санкций", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему ничего не известно о просьбе России.

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Предупреждение Салливана прозвучало в преддверии его встречи в Риме с китайским дипломатом и членом Политбюро Ян Цзечи, на которой будет обсуждаться война в Украине.

Накануне Financial Times, New York Times и Washington Post со ссылкой на анонимные, но осведомленные американские источники сообщили, что Россия собирается обратиться к Китаю с просьбами о военной помощи.

Однако оба издания отмечают, что из сообщения источника непонятно, какую именно помощь просила Россия, как отреагировал Китай и как вообще получена эта информация.

WSJ: российская прокуратура угрожает руководителям западных компаний

Американская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на анонимные источники, что российская прокуратура пригрозила руководителям по крайней мере некоторых филиалов западных компаний, уходящих из России, арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.

По данным WSJ, такие предупреждения получили McDonald's, IBM и владелец сети KFC - компания Yum Brands Inc. Собеседники газеты говорят, что сотрудники прокуратуры и звонили, и приходили в офисы, и угрожали, кроме прочего, арестом собственности компаний, включая торговые марки.

WSJ пишет, что эти угрозы заставили по крайней мере одну из компаний ограничить переписку между российским филиалом и остальными подразделениями - из опасений, что переписку могут перехватить. Другие компании начали вывозить руководителей российских филиалов за границу. Сами компании, которые упоминает газета, давать комментарии отказались.

Посольство России в США назвало публикацию WSJ чистым вымыслом.

В России перестал работать "Инстаграм"

Соцсеть "Инстаграм" недоступна в России, сообщают сервисы Netblocks и Globalcheck.

Российские власти решили заблокировать принадлежащий американской корпорации Meta "Инстаграм" в пятницу, после того как она решила временно смягчить правила модерации и разрешить обезличенные призывы к насилию в адрес российских войск в Украине, а также публичные пожелания смерти президентам России и Беларуси.

После этого в России инициировали процесс признания Meta экстремистской организацией, а Роскомнадзор обещал начать блокировать "Инстаграм" с 14 марта. "Фейсбук" был заблокирован еще раньше, но он в России менее популярен, чем "Инстаграм".

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