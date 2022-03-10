Запад боится, что Россия применит неконвенциальные виды вооружений

Гордон Корера

Корреспондент по вопросам безопасности, Би-би-си

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мирные жители эвакуируются из Ирпеня, разрушенного российскими военными

Представители Запада высказывают серьезные опасения, что Россия может применить в войне с Украиной неконвенциальные виды вооружений.

Вероятнее всего, подразумевается химическое оружие, хотя этот термин также вбирает в себя тактическое (малого охвата) ядерное оружие, биологическое оружие и "грязные бомбы" (бомбы с радиоактивным наполнителем).

"У нас есть веские причины для беспокойства", - сказал один западный чиновник, пояснив, что такое уже бывало во время конфликтов с участием России - в особенности в Сирии, где химическое оружие применяли ее союзники.

В среду британское министерство обороны заявило через "Твиттер", что Россия признала использование в Украине термобарических ракет. Они также известны как вакуумные бомбы, поскольку создают область сильно разреженного воздуха, выжигая кислород объемным взрывом.

Такая особенность усиливает разрушительную силу этого оружия - по сравнению с другими бомбами похожего размера. На людях, оказавшихся в радиусе взрыва, это может сказаться ужасающим образом.

Страхи о химическом оружии появились у Запада из-за того, что Россия стала распространять дезинформацию и утверждения о том, что Украина якобы его использовала или сейчас разрабатывает. Представители Запада считают, что этими заявлениями Россия может готовить провокационную инсценировку, которой впоследствии будет пытаться оправдать применение подобного оружия самими российскими военными.

Российское посольство в Великобритании в своем "Твиттере" цитирует представительницу МИД. Она утверждает, что "недавно найденные документы" якобы демонстрируют, что в украинских лабораториях при финансовой поддержке минобороны США создавались компоненты биологического оружия.

Официальные представители России и российские СМИ также в последние дни утверждали, что Украина якобы планирует создать так называемую "грязную бомбу" с радиоактивным веществом внутри.

Ранее министр иностранных дел России утверждал, что Украина пыталась обзавестись ядерным оружием.

Некоторые считают, что Москва бросается подобными заявлениями лишь затем, чтобы оправдать вторжение в Украину в глазах собственного населения.

Но западные официальные лица боятся, что власти России таким образом одновременно закладывают основу для провокации - "операции под чужим флагом".

Приписав же применение "особых видов вооружения" Киеву, Москва попытается оправдать последующее применение подобного оружия против Украины.

По словам представителей Запада, подобные истории Россия распространяла перед применением химоружия в Сирии.

Но "были и другие сигналы", сказали чиновники - скорее всего, имея в виду некие данные своей разведки: "Мы обеспокоены всерьез".

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Алеппо в 2013 году. В Сирии войска Асада, поддержанные Россией, обвинялись в применении примитивного химического оружия.

Союзник России, правительство Башара Асада в Сирии, использовало химическое оружие против мирных жителей несколько раз.

Россию также обвиняют в использовании отравляющих веществ нервно-паралитического действия: при попытке убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери в 2018 году и против оппозиционера Алексея Навального в России в 2020 году.

Международная организация по запрещению химического оружия определяет химическое оружие как токсичное вещество, сознательно использованное с целью причинения смерти или вреда здоровью.

Международное гуманитарное право запрещает использование подобного оружия против любых целей - из-за того, что оно носит неизбирательный характер и создано, чтобы причинить чрезмерные травмы и страдания.

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