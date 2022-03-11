Житель Киева вывозит женщин и детей из Харькова, Ирпеня и Чернигова из-под обстрелов

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Житель Киева вывозит женщин и детей из Харькова, Ирпеня и Чернигова из-под обстрелов

31 минуту назад

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Владимир Запорожец – архитектор и директор строительной компании. С первых дней войны он помогает людям выбраться в безопасные места из-под обстрелов.

За две недели в его доме нашли укрытие почти 100 человек. Многих из них Вячеслав лично вывез из зон боевых действий: Харькова, Ирпеня, Чернигова.

8 марта из Чернигова из-под обстрелов он на двух машинах вывез 9 детей и 5 мам.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: