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"Первая мысль - все нормально, я живой". Обстрел Киева 15 марта

46 минут назад

В результате обстрела Киева утром 15 марта сгорели два жилых дома и оружейный завод. В одной из многоэтажек погибли по меньшей мере два человека.Накануне минобороны РФ заявило, что в ответ на обстрел Донецка 14 марта российские военные примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.В Киеве вводится комендантский час до 7 утра 17 марта.