"Я очень беспокоюсь за свою безопасность". Интервью Марины Овсянниковой

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"Я очень беспокоюсь за свою безопасность". Интервью Марины Овсянниковой

час назад

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Марина Овсянникова стала известна во всем мире после того, как ворвалась в прямой эфир программы "Время" с антивоенным плакатом. В интервью агентству Reuters девушка рассказала о своих мотивах: "Я смотрю на свою маму, которая с утра до вечера смотрит Соловьева, и просто зомбирована этой государственной пропагандой".

Овсянникову сразу же после ее акции задержали. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия. Ей также может грозить уголовное преследование. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Следственный комитет России начал доследственную проверку.

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