Война в Украине, день 17-й: Киев как новый Сталинград, вновь попытка эвакуации Мариуполя

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Киева продолжают эвакуироваться в западном направлении

В ночь на субботу 12 марта во многих украинских городах и областях звучали сирены воздушной тревоги, включая Киев, Запорожье, Одессу, а также Львов на западе страны. Там сигнал продолжался около двух часов - самое длительное время для этого города с начала войны.

Киев остается под прицелом российских войск. Ночью шли бои в Бучанском и Броварском районах Киевской области и под Ирпенем. Российские снаряды попали в холодильные склады замороженной продукции в селе Квитневое, где начался сильный пожар. Был обстрелян военный аэропорт в Василькове, что вызвало взрывы на складе с боеприпасами.

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пожар на холодильном складе в Киевской области в ночь на субботу

По данным Пентагона, российские войска стоят в 15 км от центра Киева. Украинское командование полагает, что Россия хочет взять Киев в осаду, сломив оборону на западных и северных подступах к столице.

"Это будет их Сталинград"

В субботу утром депутат от партии "Слуга народа" Святослав Юраш рассказал Би-би-си, как Киев готовится к нападению.

"Это огромный город, там живут миллионы людей, и если русские попробуют в него зайти, им предстоит большая битва. Это будет их Сталинград, если они того захотят", - сказал в эфире радио Би-би-си 26-летний Юраш, самый молодой депутат за всю историю украинской Рады.

"Никто не собирается сдаваться, это я вам могу гарантировать", - подчеркнул Юраш. По словам депутата, он помогает городу готовиться к наступлению российский войск, в частности, координируя обеспечение столицы припасами.

Сталинградская битва между армией СССР и оккупировавшими его войсками нацистской Германии была одним из самых кровавых сражений Второй мировой войны. Ее считают переломным моментом конфликта, остановившим наступление немцев. Битва длилась полгода, с июля 1942-го по февраль 1943 года, и унесла жизни порядка миллиона людей с каждой стороны.

Автор фото, Alamy

Хаотичные обстрелы Николаева, в Чернигове взорвали гостиницу

В ночь на субботу российские войска вели обстрелы городов Чернигов на севере и Николаве на юге страны, используя систему залпового огня "Смерч", сообщили украинские военные.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале написал, что огонь "хаотичный", есть разрушения гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.

В центре окруженного российскими военными Чернигова была разрушена гостиница "Украина". Она располагалась на улице Проспект Мира и считалась визитной карточкой города. Предположительно, это стало результатом авиабомбардировок.

Автор фото, Суспiльне Подпись к фото, Гостиница "Украина" в Чернигове была одним из самых известных зданий в городе

Общественное телевидение показало фотографии разрушений. На фото видно, что в результате взрыва почти полностью уничтожена центральная часть здания. О пострадавших пока не сообщается.

Ночью были также разрушены детская библиотека и футбольная арена клуба "Десна".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Житель Киева вывозит женщин и детей из Харькова, Ирпеня и Чернигова из-под обстрелов

По данным минобороны Великобритании, из-за стойкого сопротивления со стороны украинской противовоздушной обороны российская авиация использует неуправляемые ракеты. Их выпускают из-за пределов зоны поражения украинскими средствами ПВО.

"Такое оружие относительно неточно и неизбирательно, и его использование значительно увеличивает вероятность жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении британского минобороны, появившемся в ночь на субботу.

Новая попытка эвакуации из Мариуполя

В субботу будет предпринята еще одна попытка эвакуации людей из осажденного российскими войсками Мариуполя, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

В город должен быть доставлен гуманитарный груз, а на обратном пути колонна сможет эвакуировать жителей, сказала она.

Власти Украины называют самой страшной по стране гуманитарную ситуацию в Мириуполе, городе с 400 тысячным населением, который лежит на пути между Крымом и Донецкой областью.

Из-за постоянных обстрелов Мариуполь превратился в руины. Жители уже несколько дней находятся в изоляции. Они топят снег, чтобы добыть питьевую воду и готовят еду на кострах во дворах.

По данным местных властей, в Мариуполе за последние дни погибло более 1500 человек, многих погибших хоронят в братской могиле. Жители Мариуполя сравнивают свою ситуацию с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны.

Несколько предыдущих попыток эвакуации из Мариуполя заканчивались обстрелами.

Похищение мэра Мелитополя

В Мелитополе, расположенном в порядке ста километров от Мариуполя, в субботу сотни людей вышли протестовать против похищения мэра города Ивана Федорова. Город находится под контролем российских военных.

На видео, обнародованном замглавы офиса президента Кириллом Тимошенко, видно, как сотни людей около здания администрации города с украинскими флагами скандируют "Освободите мэра!".

Автор фото, Kyrylo Timoshenko

В пятницу украинские власти сообщили, что мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили на улице, надев ему на голову пластиковый мешок.

О похищении мэра Мелитополя высказался президент Владимир Зеленский. По его словам, не найдя среди законно избранных народом мэров украинских городов коллаборантов, российские силы пытаются уничтожить их физически.

Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политики Украины распространил в пятницу видеозапись, на которой, как утверждается, снят момент задержания мэра.

На видео виден фонтан на площали Свободы в центре Мелитополя. Но достоверно утверждать, что на видеозаписи запечатлен Федоров, нельзя.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что во время похищения на Федорова надели пластиковый мешок на голову.

Российские власти пока не комментировали обвинения.

Автор фото, Alamy

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