Война в Украине, день 16-й: Киев готовится к обороне, Россия бомбит уже и запад страны
Несмотря на серьезные потери в личном составе и технике, российские войска продолжают осаду и бомбардировку украинских городов и не оставляют планов по захвату украинской столицы. По данным Пентагона, российские войска стоят в 15 км от центра Киева. Они наступают на украинскую столицу с северо-запада и с востока.
Как видно на спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies, российская военная колонна, растянувшаяся на 60 километров, которая на долгое время застряла на пути к Киеву, наконец подошла к городу, и танки с артиллерией рассредоточились и изготовились для стрельбы.
Украинское командование полагает, что российские войска хотят взять Киев в осаду, сломив оборону на западных и северных подступах к столице.
Сообщается об ожесточенных боях за контроль над основной автомагистралью, ведущей в город, и ракетных обстрелах Великой Дымерки, которая находится под Киевом.
По словам столичного мэра Виталия Кличко, город покинуло уже около 2 млн жителей - половина населения, однако Киев продолжает готовиться к обороне.
"Мы укрепляем каждую улицу, каждый дом", - заявил он.
Обстрелы продолжаются, но продвижения нет
С начала российского вторжения в Мариуполе, по данным горсовета, погибли 1582 человека, Мариуполь находится в окружении российских войск и под обстрелом уже несколько дней, его бомбят каждые полчаса.
В город не удается доставить гуманитарный груз - воду и медикаменты, люди остаются в изоляции и не могут выехать из города или получить какую-то помощь извне.
Российские силы заявили о взятии Волновахи - небольшого города между Донецком и Мариуполем, что еще более усугубляет положение города.
В пятницу российские войска бомбили город Днепр. В результате авиаударов разрушена обувная фабрика, находившаяся в жилом районе, по меньшей мере один человек погиб.
Российские войска продолжают обстреливать аэродромы и на западе Украины. В пятницу под удар попали Луцк и Ивано-Франковск, ранее была обстреляна Винница.
Между тем, по словам советника президента Украины Алексея Арестовича, за последние сутки российским войскам не удалось сколь-нибудь заметно продвинуться вглубь украинской территории.
А сам Владимир Зеленский в очередном обращении к стране заявил, что Украина достигла стратегического поворотного момента.
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Военные преступления
Международный уголовный суд в пятницу напомнил, что нападения на мирное население являются военным преступлением.
"Если атаки намеренно направлены против гражданского населения: это преступление. Если атаки намеренно направлены против гражданских объектов: это преступление", - сказал главный прокурор Международного уголовного суда.
Россия утверждает, что ведет обстрелы только военных объектов, но появляется все больше фото- и видеосвидетельств обстрелов жилых кварталов в разных городах Украины.
В общей сложности, по данным ООН, число беженцев из Украины превысило 2,3 млн. Погибло больше 549 мирных жителей.
Украина опасается вступления Беларуси в войну на стороне России
Украинские пограничники и власти утверждают, что у них есть основания ждать нападения со стороны Беларуси.
Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политики Украины не исключает, что уже в ближайшие часы белорусские военные могут присоединиться к боевым действиям российской армии в Украине.
"По предварительным данным, белорусские войска могут подключиться к вторжению уже 11 марта в 21:00", - говорится в сообщении центра.
Поводом может стать провокация с обстрелом белорусской территории российской авиацией со стороны Украины.
Украинские пограничники опубликовали видео, на котором, как они утверждают, зафиксирован такой обстрел. По их данным, два российских штурмовика бомбили сначала украинскую территорию, а потом нанесли удар по белорусской.
Могут ли пользователей Meta приравнять к экстремистам?
Генпрокуратура России требует признать компанию Meta, которая владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Российские власти ополчились на Meta после того, как она пересмотрела свои правила и разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных на фоне вторжения России в Украину.
Meta также решила временно не блокировать некоторые посты с пожеланиями смерти в адрес Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Однако, по мнению экспертов, простым пользователям мессендежров и соцсетей уголовная ответственность не грозит. Пока. Но если в итоге после всех исков и судебных разбирательств Meta будет признана экстремистской организацией, то в теории это может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности российских пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp.