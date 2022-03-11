Война в Украине, день 16-й: Киев готовится к обороне, Россия бомбит уже и запад страны

55 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Несмотря на серьезные потери в личном составе и технике, российские войска продолжают осаду и бомбардировку украинских городов и не оставляют планов по захвату украинской столицы. По данным Пентагона, российские войска стоят в 15 км от центра Киева. Они наступают на украинскую столицу с северо-запада и с востока.

Как видно на спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies, российская военная колонна, растянувшаяся на 60 километров, которая на долгое время застряла на пути к Киеву, наконец подошла к городу, и танки с артиллерией рассредоточились и изготовились для стрельбы.

Украинское командование полагает, что российские войска хотят взять Киев в осаду, сломив оборону на западных и северных подступах к столице.

Сообщается об ожесточенных боях за контроль над основной автомагистралью, ведущей в город, и ракетных обстрелах Великой Дымерки, которая находится под Киевом.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, город покинуло уже около 2 млн жителей - половина населения, однако Киев продолжает готовиться к обороне.

"Мы укрепляем каждую улицу, каждый дом", - заявил он.

Обстрелы продолжаются, но продвижения нет

С начала российского вторжения в Мариуполе, по данным горсовета, погибли 1582 человека, Мариуполь находится в окружении российских войск и под обстрелом уже несколько дней, его бомбят каждые полчаса.

В город не удается доставить гуманитарный груз - воду и медикаменты, люди остаются в изоляции и не могут выехать из города или получить какую-то помощь извне.

Российские силы заявили о взятии Волновахи - небольшого города между Донецком и Мариуполем, что еще более усугубляет положение города.

В пятницу российские войска бомбили город Днепр. В результате авиаударов разрушена обувная фабрика, находившаяся в жилом районе, по меньшей мере один человек погиб.

Российские войска продолжают обстреливать аэродромы и на западе Украины. В пятницу под удар попали Луцк и Ивано-Франковск, ранее была обстреляна Винница.

Между тем, по словам советника президента Украины Алексея Арестовича, за последние сутки российским войскам не удалось сколь-нибудь заметно продвинуться вглубь украинской территории.

А сам Владимир Зеленский в очередном обращении к стране заявил, что Украина достигла стратегического поворотного момента.

Военные преступления

Международный уголовный суд в пятницу напомнил, что нападения на мирное население являются военным преступлением.

"Если атаки намеренно направлены против гражданского населения: это преступление. Если атаки намеренно направлены против гражданских объектов: это преступление", - сказал главный прокурор Международного уголовного суда.

Россия утверждает, что ведет обстрелы только военных объектов, но появляется все больше фото- и видеосвидетельств обстрелов жилых кварталов в разных городах Украины.

В общей сложности, по данным ООН, число беженцев из Украины превысило 2,3 млн. Погибло больше 549 мирных жителей.

Украина опасается вступления Беларуси в войну на стороне России

Автор фото, Reuters

Украинские пограничники и власти утверждают, что у них есть основания ждать нападения со стороны Беларуси.

Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политики Украины не исключает, что уже в ближайшие часы белорусские военные могут присоединиться к боевым действиям российской армии в Украине.

"По предварительным данным, белорусские войска могут подключиться к вторжению уже 11 марта в 21:00", - говорится в сообщении центра.

Поводом может стать провокация с обстрелом белорусской территории российской авиацией со стороны Украины.

Украинские пограничники опубликовали видео, на котором, как они утверждают, зафиксирован такой обстрел. По их данным, два российских штурмовика бомбили сначала украинскую территорию, а потом нанесли удар по белорусской.

Могут ли пользователей Meta приравнять к экстремистам?

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Генпрокуратура России требует признать компанию Meta, которая владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Российские власти ополчились на Meta после того, как она пересмотрела свои правила и разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных на фоне вторжения России в Украину.

Meta также решила временно не блокировать некоторые посты с пожеланиями смерти в адрес Владимира Путина и Александра Лукашенко.