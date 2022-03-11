Facebook разрешил пользователям желать смерти Путину. Как отреагировали в России?

час назад

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Автор фото, Reuters

Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. Российские власти потребовали привлечь компанию Meta к ответственности.

Что решили в Meta

Первым о том, что Meta - материнская компания Facebook и Instagram - позволит пользователям этих соцсетей в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных в контексте вторжения в Украину, сообщил Рейтер со ссылкой на внутреннюю переписку, с которой удалось ознакомиться агентству. Речь идет о временных изменениях политики соцсетей против разжигания ненависти.

Meta также временно разрешает некоторые посты, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, следует из электронных писем модераторам контента, пишет Рейтер.

"В связи с российским вторжением в Украину мы временно смягчаем требования к политическим выражениям, которые обычно нарушают наши правила как агрессивные высказывания - такие как "смерть российским захватчикам". Мы по-прежнему не допустим реальных призывов к насилию в отношении российских граждан", - говорится в заявлении представителя Meta.

"В свете продолжающегося вторжения в Украину мы сделали временное исключение для тех, кто пострадал от войны, чтобы выразить агрессивные настроения в отношении вторжения вооруженных сил", - заявил Би-би-си представитель Meta.

Призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей и не описывают место и метод, говорится в письме, касающемся противодействию насилию и подстрекательству, утверждает Рейтер. Политика Meta против разжигания ненависти по-прежнему запрещает призывы к нападению на россиян в целом, уточняет агентство.

"Мы по-прежнему не допустим реальных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц", - подчеркнул представитель Meta Энди Стоун, опубликовав заявление в "Твиттере". Он дословно повторил слова о смягчении требований к агрессивным высказываниям, таким как "смерть российским захватчикам".

Согласно переписке, как узнал Рейтер, временные изменения политики Meta в отношении призывов к насилию распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Реакция России

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Вскоре после публикации Рейтера посольство России в США опубликовало заявление "в связи с экстремистской деятельностью компании Meta".

"Эту информацию подтвердил официальный представитель компании Энди Стоун, который в своем заявлении подчеркнул, что фраза "смерть российским захватчикам" теперь является нормой для соцсетей. Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов", - сказано в заявлении.

Посольство потребовало, чтобы власти США "пресекли экстремистскую деятельность Meta" и приняли меры по "привлечению виновных к ответственности".

Роскомнадзор направил Meta требование официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его данным, это произошло "уже ночью".

"До сегодняшнего вечера какое-то решение [в отношении Meta] будет принято", - сказал Хинштейн, выступая на пленарном заседании Госдумы в пятницу.

Он напомнил, что Рейтер ссылался на внутреннюю переписку Meta: "Если эти факты подтвердятся, мы с вами наделили государство и органы власти инструментарием, чтобы с такого рода явлениями бороться жестко. Я имею в виду не только уголовно-процессуальный порядок, но и возможность блокировки такого рода сетей и другие меры".

Роскомнадзор еще 4 марта принял решение о блокировке Facebook. Основанием стало ограничение доступа к аккаунтам телеканала "Звезда", агентств РИА Новости и Sputnik, телеканала RT и еще двух интернет-изданий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности подготовить обращение к генпрокурору и Следственному комитету России о действиях Meta, "потому что это информационная война" с "использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны".

24 февраля Россия начала боевые действия на территории Украины. По оценкам ООН, с начала войны погибли по меньшей мере 549 мирных жителей, 957 ранены (данные на полночь 9 марта). Причина большинства смертей среди мирного населения - обстрелы.

В пятницу стало известно, что Twitter и Facebook удалили посты посольства России в Великобритании об обстреле больницы в Мариуполе за нарушение правил, которые запрещают отрицать насильственные события, об этом пишет Рейтер.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

Посольство заявило, что роддом, который пострадал в результате обстрелов, долгое время не использовался, а на его территории якобы находились украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате этого обстрела в Мариуполе погибли три человека. Минобороны России отрицает свою причастность к удару.

"Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла", - сказал в четверг представитель министерства Игорь Конашенков, назвав "якобы имевший место авиаудар" "полностью режиссированной провокацией".

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