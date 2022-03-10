Война в Украине, день 15-й: "О прекращении огня никто договариваться не собирался".

10 марта 2022, 22:21 GMT Обновлено 32 минуты назад

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Автор фото, EPA/Russia Foreign Ministry

Первый раунд переговоров между министрами иностранных дел России и Украины, состоявшийся в Турции, не дал сколь-нибудь значимых результатов и не привел к прекращению огня.

Как отметил после окончания встречи глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, российская сторона по сути свела свои требования к капитуляции, а его российский коллега Сергей Лавров заявил, что военная операция, как называет эту войну Россия, идет по плану.

Украина обвиняет Россию в военных преступлениях, указывая на такие факты, как массовый исход из страны более двух миллионов беженцев за две недели конфликта и обстрелы городов.

В особо тяжелом положении оказался Мариуполь, где происходит гуманитарная кастастрофа, а российские войска отказываются открывать коридор для вывода мирных жителей, которые остались без воды, электричества и отопления.

"Хочу повторить, что Украина не сдалась, не сдается и не намерена сдаваться"- подчеркнул Кулеба, добавив, что в интересах населения Украины готов продолжать переговоры.

Со своей стороны, Лавров предлагать каких-либо уступок не стал и лишь повторил ранее звучавшие требования о разоружении Украины и принятия ею статуса нейтральной державы, подчеркнув, что Москва ждет от Киева ответа.

Глава российского МИДа не преминул также обвинить Запад в разжигании конфликта за счет поставок Киеву вооружений.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия прекрасно справится со всеми западными санкциями и станет от этогоо только крепче.

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"Уверяю вас, мы справимся и сделаем все, чтобы никогда, ни в каких сферах нашей жизни не зависеть от Запада", - подчеркнул он.

Автор фото, Alamy

"Плод больной фантазии"

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Запад, в том числе Белый дом, настоятельно предупреждают, что Россия может готовить так называемую "операцию под чужим флагом" с тем, чтобы применить химическое или бактериологическое оружие от лица противника и обвинить в этом Украину, развязав себе руки для якобы ответных мер, возможно с применением сходного оружия.

Российское посольство в Великобритании в своем "Твиттере" цитирует представительницу МИД, которая утверждает, что "недавно найденные документы" якобы демонстрируют, что в украинских лабораториях при финансовой поддержке минобороны США создавались компоненты биологического оружия.

Официальные представители России и российские СМИ также в последние дни утверждали, что Украина якобы планирует создать так называемую "грязную бомбу", а сам Лавров говорил, что Украина пыталась обзавестись ядерным оружием.

Именно с этой целью, как считают западные эксперты, Сергей Лавров в ходе пресс-конференции еще раз повторил утверждения Москвы, будто Пентагон разрабатывает в лабораториях на украинской территории некие болезнетворные микроорганизмы, которые можно использовать при создании бактериологического оружия. Он также заявил, что Украина якобы планирует удары по двум регионам на востоке страны (имеются в виду районы в Донецкой и Луганской областях, удерживаемые так называемыми ДНР и ЛНР, независимость которых недавно признала Россия).

Москва также утверждала, что украинские военные якобы перевезли на северо-восток страны около 80 тонн аммиака, который можно использовать для производства взрывчатки, не представив, впрочем, никаких доказательств своих утверждений.

Глава минздрава Украины Виктор Ляшко в обращении к ВОЗ прокомментировал утверждения российских властей о том, что на Украине готовят бактериологическое и химическое оружие, которое в теории могло бы распространяться перелетными птицами или летучими мышами, и призвал Всемирную организацию здравоохранения опровергнуть заявления российской стороны.

"Конечно, для любого образованного человека - это не более чем плод больной фантазии, - написал в письме к ВОЗ Ляшко. - Призываю вас, как партнеров, досконально знающих систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и не допустить, чтобы тьма пропаганды затмила свет науки".

Ранее в четверг глава войск радиационной и химической безопасности Игорь Кириллов сказал, что Украина при участии США создала лаборатории по изучению распространения перелетными птицами и летучими мышами опасных инфекций и биологического оружия.

Без оглядки на мирное население

Автор фото, Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images Подпись к фото, Самое большое число беженцев из Украины приняла у себя Польша

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские силы сейчас действуют с "безрассудным пренебрежением" к гражданскому населению, поскольку они столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением на Украине.

По ее словам, спецслужбы США отслеживают действия российских войск и замечают, что они вынуждены менять свою тактику, в том числе, действуя более жестоко по отношению к мирным жителям.

Согласно последним данным ООН, за две недели войны на Украине погибли 549 мирных жителей, в том числе более 70 детей, и еще 957 человек получили ранения.

Причина большинства жертв среди мирного населения - обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетные и авиационные удары.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила Би-би-си, что Россия совершила военные преступления в Украине.

"Мы работаем с другими представителями международного сообщества, чтобы задокументировать преступления, которые Россия совершает против украинского народа. Нападения на мирных жителей - это военные преступления, которые никак нельзя оправдать", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, у США есть свидетельства того, что в Украине российские войска использовали те же методы, что и в сирийском Алеппо.

Гуманитарная катастрофа Мариуполя

Автор фото, Reuters

Город Мариуполь с населением в 400 тыс. человек вот уже несколько дней практически отрезан от внешнего мира, российские войска продолжают массированные обстрелы жилых районов, а родные и близкие не могут дозвониться до людей, оказавшихся запертыми в городе без воды, отопления, электричества. К тому же там подходят к концу запасы продовольствия и медикаментов, а гуманитарные коридоры российская сторона не позволяет открывать.

Мариуполь служит для России ключевой стратегической целью, поскольку его захват позволил бы военизированным формированиям, пользующимся поддержкой Москвы, соединиться с движущимися из Крыма российскими войсками.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас в Мариуполе сложилась самая тяжелая в масштабах всей страны ситуация.

В городском совете Мариуполя сообщают, что обстрелы продолжались и в четверг, и Би-би-си смогла подтвердить эти данные из независимых источников.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил Би-би-си, что по последним данным в городе были убиты 1207 человек. "Это просто тела, которые мы собрали на улице", - говорит Орлов, по словам которого невозможно идентифицировать всех погибших, так как людей хоронят в братской могиле из-за того, что добраться до кладбищ за пределами города невозможно.

Многочисленные попытки эвакуировать из города мирное население за последние пять дней постоянно проваливались, поскольку несмотря на достигнутые договоренности о преращении огня российские войска каждый раз возобновляли обстрелы.

По словам Орлова, городские чиновники были готовы в любой момент начать эвакуацию, однако достичь договоренности о создании гуманитарного коридора с российской стороной так и не удалось.

"Это уже не война, это уже не армия против армии, это ковровые бомбардировки, и это Россия против человечности", - говорит член парламента Украины, уроженец Мариуполя Дмитрий Гурин, родители которого по-прежнему остаются в городе.

Россия - самая "засанкционированная" страна в мире

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роман Абрамович попал под санкции сразу по множеству пунктов

Россия заняла печальное лидирующее место в мире по числу наложенных на нее санкций, обогнав даже Сирию с Ираном.

По данным сайта Castellum.ai., к началу военных действий на Украине к Москве было применено уже 2754 санкции, а после 22 февраля к ним прибавилось еще 2778. В общей сложности теперь их 5532 - намного больше, чем у Ирана (3616), потерявшего в этой сфере лидерство.

При этом больше всего санкций приходится на долю США, которые наложили их больше, чем Евросоюз с Великобританией вместе взятые.

Впрочем, Лондон все же проявил изрядную долю мужества: новые британские санкции затронули 204 россиян, в том числе владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича.

Абрамовичу в британском документе посвящен самый обширный - на 400 слов - абзац с перечислением причин, по которым он попал под санкции. Даже у ближайшего соратника Путина Аркадия Ротенберга меньше 300, а про самого Путина просто сказано, что он президент и за все в ответе.

Юристы говорят, что власти таким образом постарались максимально обезопасить себя на тот случай, когда (скорее, чем если) Абрамович пойдет в суд оспаривать эти санкции. Пока это затруднительно, поскольку он даже не может платить своим адвокатам.

Санкции призваны подпортить жизнь попавшим в список и не позволить им зарабатывать или жить в Британии, но вовсе не означают, что они лишатся всего нажитого.