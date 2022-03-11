Генпрокуратура России попросила признать Meta экстремистской организацией

48 минут назад

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Автор фото, Reuters

Генпрокуратура России попросила признать Meta экстремистской организацией. Meta - материнская компания Facebook и Instagram - разрешила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных в контексте вторжения в Украину. Meta также временно не будет блокировать некоторые посты, призывающие к смерти президентов России и Беларуси.

Генпрокуратура направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России. Прокуратура сослалась на закон "О противодействии экстремистской деятельности".

"В связи с наличием признаков преступлений", предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. "а" ч. 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия)" в Следственный комитет России направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, сказано в сообщении прокуратуры.

СКР уже возбудил уголовное дело "в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram".

Генпрокуратура также обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к Instagram "в связи с распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих".

Facebook был заблокирован на территории России еще 4 марта.

Что разрешил Facebook

В пятницу стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. Российские власти потребовали привлечь компанию Meta к ответственности.

Meta - материнская компания Facebook и Instagram - позволит пользователям этих соцсетей в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных в контексте вторжения в Украину, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю переписку, с которой удалось ознакомиться агентству. Речь идет о временных изменениях политики против разжигания ненависти.

В компании подтвердили эту информацию.

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Meta также временно разрешает некоторые посты, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, следует из электронных писем модераторам контента, пишет Рейтер.

"В связи с российским вторжением в Украину мы временно смягчаем требования к политическим выражениям, которые обычно нарушают наши правила как агрессивные высказывания - такие как "смерть российским захватчикам". Мы по-прежнему не допустим заслуживающих доверия призывов к насилию в отношении российских граждан", - говорится в заявлении представителя Meta.

"В свете продолжающегося вторжения в Украину мы сделали временное исключение для тех, кто пострадал от войны, чтобы выразить агрессивные настроения в отношении вторжения вооруженных сил", - заявил Би-би-си представитель Meta.

"Мы по-прежнему не допустим реальных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц", - подчеркнул представитель Meta Энди Стоун, опубликовав заявление в "Твиттере". Он дословно повторил слова о смягчении требований к агрессивным высказываниям, таким как "смерть российским захватчикам".

"Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения, - говорится в сообщении СКР. - Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности)".

Из сообщения также следует, что следствия проводят некие мероприятия, "направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации".

Согласно переписке, как узнал Рейтер, временные изменения политики Meta в отношении призывов к насилию распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Первая реакция Москвы

Первым об "экстремистской деятельностью компании Meta" заявило посольство России в США, реагируя на публикацию агентства Рейтер и заявление представителя компании. Стоун в своем заявлении подчеркнул, что фраза "смерть российским захватчикам" теперь является нормой для соцсетей, возмутилось российское посольство. Там заявили о "преступной политике Meta, ведущей к разжиганию ненависти и вражды к россиянам".

Роскомнадзор еще ночью направил Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных, говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. За несколько часов до заявлений Генпрокуратуры и СКР он предположил, что "какое-то решение [в отношении Meta] будет принято" до вечера пятницы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к генпрокурору и СКР о действиях Meta, но те не стали его дожидаться и объявили о своих решениях.

24 февраля Россия начала боевые действия на территории Украины. По оценкам ООН, с начала войны погибли по меньшей мере 549 мирных жителей, 957 ранены (данные на полночь 9 марта).

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