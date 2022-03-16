Война в Украине, день 21-й: новые данные о потерях, закон о запрете российской пропаганды и новая финансовая помощь Украине

час назад

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Автор фото, Getty Images

Украинский генштаб утверждает, что с начала конфликта Россия потеряла более 10 тысяч военнослужащих убитыми, президента Украины Владимира Зеленского в Киеве посетили главы Польши, Чехии и Словении, российский МИД утверждает, что на переговорах стороны близки к согласованию ряда формулировок, президент США Джо Байден собирается предоставить Украине военную помощь еще на миллиард долларов.

Подробности - в нашем обзоре ситуации вокруг Украины к утру среды.

Новые данные о потерях сторон, которые невозможно проверить

На 21-й день войны Генеральный штаб украинской армии в утренней сводке вновь сообщает, что существенных перемен в позициях сторон за последние сутки не произошло.

Генштаб пишет, помимо прочего, что за сутки украинцы сбили три самолета, один вертолет, три дрона противника и две крылатых ракеты противника.

Генштаб утверждает также, что украинская авиация жива и действует: за сутки она совершила девять налетов на колонны и места дислокации россиян.

Минобороны Украины также уточнило данные о потерях личного состава и техники, которые, по его версии, с 24 февраля понесла российская армия. В их числе - 430 танков, 1375 боевых бронированных машин, 190 артиллерийских систем, 84 самолета и 108 вертолетов. Украинские военные также заявляют о гибели более 10 тысяч российских военных.

На утреннем брифинге официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков обнародовал российскую версию ситуации в Украине. Согласно его отчету, за сутки сбиты три самолета и четыре беспилотника, поражены 128 военных объектов, подразделения самопровозглашенной ДНР якобы взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно, поэтому Би-би-си не может независимо подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министр обороны США Ллойд Остин и глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко встретились в штаб-квартире альянса в Брюсселе 16 марта

Лавров: в процессе переговоров России и Украины есть формулировки, близкие к согласованию

Президент Украины Владимир Зеленский стал более реалистично оценивать ситуацию вокруг его страны, заявил в интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью министр озвучил несколько тезисов, в частности, он считает, что ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путем, потому что этого не захотел Запад.

По словам Лаврова, нейтральный статус Украины сейчас якобы обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности, и Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО.

Лавров заявил, что в процессе переговоров России и Украины появились конкретные формулировки, которые близки к согласованию.

Владимир Зеленский тоже отметил в своих выступлениях, что мирные переговоры начинают звучать более реалистично, но предупредил, что для достижения прорыва требуется больше времени.

Во вторник Зеленский заявил, что украинцы начинают понимать, что их страна не может вступить в НАТО.

Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды

Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды - об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Этот закон запрещает оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, в том числе изображая ее "внутриукраинским конфликтом", а также восхвалять или оправдывать причастных к этой агрессии.

Кроме того, закон позволяет по решению суда ликвидировать партии и организации, занимающиеся пропагандой войны или оправданием российской агрессии.

Зеленский подписал закон еще 14 марта, пишет агентство, но Верховная рада официально сообщила об этом только сейчас.

Байден объявит о помощи Украине еще на миллиард долларов

Президент США Джо Байден в среду объявит о предоставлении Украине военной помощи еще на миллиард долларов - об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Конгресс и президент США только что приняли полугодовой бюджет на полтора триллиона долларов, в котором предусмотрены и деньги на помощь Украине - 13,6 млрд долларов.

Миллиард, о котором планирует объявить Байден - это часть этой суммы. По сведениям Wall Street Journal, на эти деньги США планируют дать украинцам больше тех же типов оружия, что они уже перебрасывали на Украину, прежде всего противотанковое и зенитное оружие.

Reuters пишет, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, что Байден объявит о помощи Украине на 800 млн долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Чехии Петр Фиала (2-й слева), премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (4-й слева) и премьер-министр Словении Янез Янша (3-й слева) во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

Зеленский зовет всех в Киев

После визита в Киев глав правительств Польши, Чехии и Словении президент Украины Владимир Зеленский позвал в свою столицу политиков всех дружественных Украине стран.

"Я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Тут может быть небезопасно, это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение о расширении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но! Вы точно знаете, что взоры всех людей мира сейчас обращены на нашу столицу, на украинцев, и каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и других народов мира, каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем", - сказал Зеленский в очередном видеообращении во вторник вечером.

Вечером во вторник Зеленский и глава украинского правительства Денис Шмыгаль встретились с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении, прибывшими в Киев на поезде.

Таким образом политики этих стран выразили солидарность с народом Украины. Исходя из видео, обнародованного Офисом президента, Зеленский проинформировал их о состоянии дел на фронте и по стране в целом.

Лидеры стран обсудили санкции в отношении России и поддержку Украины.

ЦИК России тоже перешел на Z

Центральная избирательная комиссия России начала использовать букву Z, ставшую символом российского вторжения в Украину, в своем логотипе.

А председатель ЦИК Элла Памфилова, накануне попавшая под канадские санкции, заявила о своей полной поддержке российского руководства.

В ее заявлении в телеграм-канале ЦИК, в частности, говорится: "Как и вся избирательная система России, как и вся наша большая страна, горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей великой страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие духом, обладающие благородным чувством гражданского долга и высочайшей ответственности!"

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